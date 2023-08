La sergent-détective Céline Trudeau se fait confier l’enquête sur un meurtre étrange commis à Fermont, une petite ville minière située à la frontière du Labrador. En arrivant sur place, elle découvre «le Mur», une immense structure qui protège les habitants du vent glacial de l’Arctique. Mais ce lieu de rencontre et de refuge pour la population, est devenu le théâtre d’un meurtre. Toute la ville est en émoi. Toute la ville est un suspect. La tension s’élève quand il devient clair que le crime est relié à la mort d’un enfant, survenue il y a trois ans. La douleur et les soupçons rongent les proches des deux victimes. Pour résoudre le mystère entourant les meurtres et déchiffrer l’étonnante mise en scène créée par l’assassin, Céline s’adjoindra un jeune policier local, Alex Théberge, auquel elle s’attachera immédiatement. Céline fera aussi une rencontre inattendue avec... sa propre fille, Sophie, qui lui en veut en raison d’un conflit déchirant qui a eu lieu quatre ans plus tôt. Sophie s’était exilée à Fermont dans l’espoir d’échapper à sa mère pour toujours.