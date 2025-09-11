Accueil
Cette grande actrice québécoise pourrait-elle se cacher sous ce costume de Chanteurs masqués?

Axel l'Axolotl chante Édith Piaf.

Chanteurs masqués
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce jeudi, TVA a partagé une vidéo d'une performance d'un nouveau personnage de Chanteurs masqués, soit celle d'Axel l'Axolotl.

L'amphibien chante « La vie en rose » d'Édith Piaf.

D'emblée, nous avons l'impression d'entendre France Castel ou Dorothée Berryman. Qu'en pensez-vous?

Voyez un extrait de sa performance au bas de l'article.

Dans cet épisode d'une heure trente, nous aurons également la chance de rencontrer le renne Cari-Belle, Germaine Pigeon ainsi que Buck le Bucheron.

La soirée se conclura pas l'apparition mystérieuse de la Sorcière. Des prédictions du public ont déjà été émises sur ce personnage magique. Découvrez-le ici.

Chanteurs masqués arrive sur les ondes de TVA ce dimanche à 19 h.

