Déjà des hypothèses pour la première célébrité de Chanteurs masqués

La saison de Chanteurs masqués démarrera le dimanche 14 septembre à 19 h sur les ondes de TVA.

Parmi les premiers personnages qui nous seront présentés, il y aura la Sorcière.

Un extrait a récemment été dévoilé sur les réseaux sociaux et déjà les hypothèses des téléspectateurs vont bon train.

D'abord, comme l'indice est « elle pourrait bien jeter un sort à la compétition! », les gens pensent à Laurence Jalbert puisque celle-ci a une chanson dont le titre est « Jeter un sort ». Même si Laurence a déjà participé à Chanteurs masqués en 2022 (elle se cachait dans le costume du putois), il se peut très bien qu'elle soit de retour puisqu'une célébrité reviendra cette année, nous dit-on.

D'ailleurs, bien des internautes croient que la Sorcière serait Véronique Claveau, gagnante de la 2e saison sous les traits de la Reine du jour et de la nuit.

Parmi les autres propositions des téléspectateurs, on note Véronic Dicaire, qui a été enquêtrice pendant deux saisons avant de se faire remplacer par Mélissa Bédard.

Le nom d'Émily Bégin a aussi été évoqué. Rappelons qu'elle a travaillé sur la mise en scène des deux premières moutures. Et pourquoi pas Anik Jean, dont la pièce « Tendre sorcière » figure sur son premier album?

Marie-Ève Janvier, Annie ou Suzie Villeneuve, Andrée Watters et Guylaine Tanguay ont aussi été évoquées. Comme quoi, ce n'est pas une évidence...

Faites votre propre prédiction en regardant l'extrait de la Sorcière ci-dessous.