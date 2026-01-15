Cette grande comédienne fait son arrivée dans Mea Culpa la semaine prochaine

Dès la semaine prochaine, un nouveau personnage fera son arrivée dans la série Mea Culpa, en portant un passé pour le moins particulier.

En effet, vous pourrez rencontrer la mère de Bérénice, interprétée par la grande comédienne Dorothée Berryman (voir sa photo ici).

Dans l'histoire, le personnage qu'elle interprète, Monique, une sénatrice au parcours impressionnant, a eu à 30 ans une relation avec un adolescent de 15 ans, ce qui a conduit à la naissance de leur fille.

Bérénice découvrira ce pan caché de la vie de sa mère, en apprenant que son père (Éric Hoziel) portera plainte contre elle pour abus.

Rien n'est jamais très paisible dans les récits de l'autrice Chantal Cadieux et encore une fois, cette série ne fait pas exception.

Mea Culpa sa poursuit les mardis à 21 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Notons que dans le même épisode, une autre comédienne habituée des séries de Chantal Cadieux fera son entrée dans l'intrigue, une psychiatre interprétée par Sophie Paradis (voir sa photo ici), qui va traiter Mélanie (Mounia Zahzam) pour sa dépression. Elle tentera en outre de comprendre pourquoi elle a abandonné son enfant naissant.

Rappelons qu'il s'agit de la dernière saison de Mea Culpa.