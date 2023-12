Ces 11 moments télé nous ont chaviré le coeur en 2023

Notre télévision québécoise est capable de faire cela : nous faire rire, nous faire pleurer, nous chavirer le coeur, nous bouleverser, nous faire réfléchir et nous marquer. La dernière année n'a pas fait exception à la règle. Encore une fois, nous avons été épatés par la qualité de ce qui nous a été présenté, autant du côté de la fiction que des variétés. Nos comédiennes, comédiens, artistes et artisans savent tricoter de l'or avec des budgets réduits, sans que rien n'y paraisse. La qualité est toujours là!

Nous avons tous été à la fois bouleversés et si heureux d'apprendre le retour de Serge Thériault dans les nouveaux épisodes de La petite vie . Le comédien ne l'a pas eu facile dans les dernières années, alors qu'il a dû affronter de graves problèmes de santé. C'est donc avec un bonheur non dissimulé que nous avons assisté à l'arrivée de Môman dans une scène désormais mythique de La petite vie. Le comédien donnait récemment des nouvelles de sa santé . Par ailleurs, sachez que ces nouveaux épisodes de La petite vie seront présentés sur ICI Télé dès le samedi 10 février à 18 h 30.

On le savait pourtant très malade, mais personne ne croyait que Georges mourrait dans l'avant-dernier épisode de la série Les moments parfaits, nous laissant en larmes. Cette série, qui a été annulée hâtivement, a offert de magnifiques moments de douceur aux téléspectatrices et téléspectateurs, qui en auraient pris plus. Dans le rôle du paternel imparfait mais bienveillant, Denis Bernard s'est avéré particulièrement marquant. Le décès subit de son personnage nous a balafré le coeur...

Témoignages sur Karl Tremblay à Tout le monde en parle