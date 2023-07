À propos d'Antoine

La vie de Julie s'est littéralement transformée lorsqu'elle a décidé de vivre avec son nouvel amoureux et père d'Antoine, un ado de 15 ans, polyhandicapé (autiste de niveau 3, déficient intellectuel, non verbal et épileptique de haut niveau). En commençant sa nouvelle vie auprès de Marc, elle se trouve aspirée dans une famille hors du commun et devient la belle-mère de deux enfants attachants, Antoine et Georges. Marc est PDG de sa propre entreprise à Québec, ce qui lui demande énormément de temps et d'énergie. Julie devra donc déménager à Québec, apprendre à composer avec un enfant aux besoins particuliers (sans négliger le cadet), alimenter le couple, gagner le cœur de la belle-famille, bâtir sa carrière, naviguer entre les horaires et garder le contrôle de la maison, tout en restant saine d'esprit! Mais, c'est possible, tout ça, n'est-ce pas?