Cathleen Rouleau a délaissé l’humour : Voici pourquoi

Cathleen Rouleau a étudié à l’École nationale de l’humour de 2004 à 2006, puis elle a beaucoup participé aux galas du festival Grand Rire, à Québec (devenu le ComediHa! Fest en 2015).

Il y a neuf ans, elle a commencé à fréquenter Sylvain Parent-Bédard, producteur et instigateur de l’événement. C’est grâce au festival qu’elle a donc croisé le chemin de l’homme de sa vie…

« Mais, étrangement, tout s’est arrêté avec Sylvain! », siffle Cathleen Rouleau, en entretien avec Showbizz.net.

C’est qu’à partir du moment où elle a partagé la vie du grand manitou de ComediHa, l’humoriste n’a plus vraiment refait de galas d’humour dans ce contexte. Et elle s’est, graduellement, éloignée de la scène. « Jusqu’à arrêter complètement », spécifie-t-elle.

« Mais j’ai commencé à faire d’autres choses à d’autres niveaux, et c’est bien correct. Je n’ai jamais manqué de pain sur la table », soutient l’artiste, énumérant quelques-uns des projets qui se sont empilés dans son curriculum vitae dans la dernière décennie : Cliptoman avec Mike Ward à MusiquePlus, Un gars le soir avec Jean-François Mercier à V, Sucré Salé, LOL, VRAK la vie...

« J’ai fait plein de petites choses à gauche et à droite, beaucoup de chroniques à la télé et j’ai publié des livres », note la plume des séries d’ouvrages jeunesse Les Introuvables et Z, entre autres.

Les planches, Cathleen Rouleau ne dit pas qu’elle n’y reviendra jamais. « J’aime faire rire les gens, être sur scène, c’est ma vie. Mais j’aime aussi tellement jouer! »

À propos d’Antoine lui a donné la piqûre de l’écriture télé et du jeu dramatique. Déjà, elle planche à une deuxième saison de sa déjà populaire comédie dramatique pour Club illico. Elle continue de peaufiner son concept True Love, une série non verbale portant sur un couple amoureux, mais excessivement maladroit. Une autre fiction, sur laquelle elle garde le secret, repose également dans ses cartons.

Or, pour ses futures offrandes télé comme pour À propos d’Antoine, Cathleen Rouleau pose une condition sine qua non :

« Je veux écrire et jouer dedans! »

