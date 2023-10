Vidéo : Esprit de famille sur le plateau de tournage de la 2e saison d'À propos d'Antoine

L'équipe de tournage, au sein de laquelle on sent un véritable esprit de famille, s'est installée à Lévis pendant près de trente jours pour arriver au résultat que nous pourrons découvrir bientôt. Le décor initial - la véritable maison de Cathleen Rouleau, Sylvain Parent-Bédard et sa famille - a dû être changé pour des questions de logistique.

Cathleen Rouleau nous dit à propos d'Antoine : « Il est un peu plus fatigué, parce qu’on a moins de jours de tournage et les journées sont un peu plus longues, mais il prend encore beaucoup de plaisir à être là. Il nous fait encore de la belle magie à l’écran, des regards aux bons moments et il nous ferme les scènes de façon magistrale. »

Sur ce plateau, nous sentons tout l'amour qui s'est développé pour Antoine, comme le souligne d'ailleurs Claude Legault dans la vidéo ci-dessous. À son arrivée sur le plateau, pendant notre visite, Antoine a été accueilli par de nombreuses personnes, toutes dévouées. Pendant sa séance de maquillage, sa belle-maman, Cathleen, lui chantait des chansons pour le divertir. Que ce soit à l'écran ou hors de l'écran, ce plateau est tout ce qu'il y a de plus émouvant et d'inspirant.

Voyez des images prises sur le plateau dans la galerie ci-dessous.

Le résultat sera présenté bientôt au grand public.