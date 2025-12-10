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Serge Thériault

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Visionner les images de Serge ThériaultSerge Thériault dans Gaz Bar Blues.
T’étais où Serge?
Serge Thériault
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Prix Gémeaux
1997
Meilleure interprétation série ou spécial humoristique
La petite vie
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1995
Le MetroStar Coup de coeur
La petite vie
Prix Gémeaux
1995
Meilleure interprétation série ou spécial humoristique
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Des nouvelles de la santé de Serge Thériault dans une rare entrevue télé

Wednesday, December 10, 2025 4:30 PM
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Sunday, November 30, 2025 8:00 AM
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Thursday, October 10, 2024 2:00 PM
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Serge Thériault aborde sa situation de santé pour la première fois publiquement

Tuesday, December 26, 2023 6:05 PM
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Monday, October 2, 2023 1:10 PM
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Grands moments d'émotions pour Michel Côté et Serge Thériault à En direct de l'univers avec La petite vie

Saturday, September 30, 2023 8:00 PM
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