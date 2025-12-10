Télé
Oeuvres (20)Voir tout
Voir les films de Serge Thériault sur Cinoche.com
La petite vie (2023)
2024
Comédien
Jacqueline «Moman» Paré (2024)
Histoire de famille
2007
Comédien
Jean Calixa
Le négociateur
2005 - 2008
Comédien
Lucien Cloutier
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
1997
Meilleure interprétation série ou spécial humoristique
La petite vie
Gala MetroStar
1995
Le MetroStar Coup de coeur
La petite vie
Prix Gémeaux
1995
Meilleure interprétation série ou spécial humoristique
La petite vie