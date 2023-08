Grosse nouvelle sur La petite vie : On vous dévoile ce que sont devenus les personnages dans les nouveaux épisodes

Très peu de détails ont fait surface quant à ce qu'il adviendra des personnages de La petite vie dans les nouveaux épisodes.

Par contre, on a déniché aujourd'hui de la précieuse information qui saura certainement vous plaire!

D'abord, on apprend que le clan Paré est affecté par un élément perturbateur important qui les bouleverse tous : le départ de Môman. Est-ce qu'elle est décédée ou simplement partie au dépanneur? L'histoire ne le dit pas.

Ti-Mé s’ennuie énormément et tente de gérer sa peine.

De son côté, Rénald vit une retraite angoissante, persuadé qu’il va finir par manquer d’argent. Rappelons que Marc Labrèche nous parlait récemment des tournages ici. Lison, quant à elle, flirte avec le métier d'influenceuse.

Caro revient à peine d’un exil dans une contrée lointaine, et Thérèse donne dans les voyages astraux. Réjean s’inquiète de ses absences, bien qu’il disparaisse régulièrement lui-même pour travailler dans de drôles d'endroits.

Rod cherche toujours quelqu’un, particulièrement depuis que Môman n’est plus là pour faire son lavage. Quant à Pogo, il en perd des p’tits bouts…

« La famille la plus absurde et dysfonctionnelle du Québec navigue aujourd’hui dans les eaux troubles de notre modernité en s’adaptant (parfois difficilement) aux nouvelles technologies et à des courants sociaux souvent déstabilisants », peut-on lire dans les documents officiels d'ICI Télé.

Les six nouveaux épisodes seront offerts sur l'EXTRA d'ICI.Tou.tv au mois d'octobre prochain, 30 ans après la diffusion du premier épisode de la série.

On ne pourrait maintenant être plus impatient de découvrir ces nouvelles aventures!

Consultez ici notre calendrier de la rentrée télé pour connaître toutes les dates de début de vos émissions québécoises préférées.