La petite vie

Les hauts et les bas de la famille Paré, aussi iconoclaste que farfelue. Aimé, dit Ti-Mé ou Pôpa, obsédé par ses ordures, partage la vie de Jacqueline, ou Môman, qui elle, se dévoue pour sa dinde, à défaut d'obtenir l'affection de son mari. Le couple a quatre enfants, tous partis de la maison: la naïve Thérèse et son menteur de mari, Réjean; Rénald, dit Pinson, arriviste et égocentrique, et sa femme Lison, ou Creton, plutôt niaise; Caro, la troublée de la famille, qui entretient une relation amour-haine avec son père; et enfin, Rod, éternel adolescent, qui confie encore son linge sale à sa mère.