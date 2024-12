Les fans de La petite vie ont de quoi se réjouir!

Plus de 30 ans après sa diffusion initiale, la série La petite vie captive encore les Québécois, qui ne démordent pas du concept déjanté de la famille Paré. En effet, les rediffusions des épisodes sont toujours aussi populaires, attirant au passage des convertis et de nouveaux adeptes, qui se délectent à tout coup d'un tel humour irrévérencieux.

Preuve de la cote d'amour que le public porte à Ti-Mé, Rénald, Lison, Moman et tous les autres membres de la famille dysfonctionnelle, la série a fait un bref retour l'an dernier, avec six nouveaux épisodes complètement délirants. Découvrez d'ailleurs ce que nous en avions pensé ici. Rappelons qu'un comédien disparu pendant plusieurs années des radars télévisuels avait fait un retour mémorable. Les détails dans cet article.

C'est ainsi que, pour remercier le public de sa fidélité après toutes ces années, on nous annonce la sortie prochaine d'un coffret DVD et Blu-Ray contenant l'intégralité de l'oeuvre de La petite vie. Sur la page Facebook de l'émission, on apprend que ce coffret contient non seulement les épisodes originaux, entièrement remasterisés, mais aussi tous les spéciaux, les six nouveaux épisodes et les bloopers.

« 🤩 SURPRISE 🤩

L’œuvre intégrale de La Petite Vie remasterisée est maintenant disponible en DVD! Tout, tout, tout, tout de La Petite Vie et des inédits! 🍒✨ »