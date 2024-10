Claude Meunier et Serge Thériault refont équipe pour un projet surprenant

Plusieurs années après Paul et Paul et Les frères Denuy, créés dans les années 70 par Serge Thériault et Claude Meunier, ce dernier a récemment renoué avec sa passion pour la musique, pour proposer un nouveau projet musical humoristique à thématique country.

En effet, accompagné de musiciens chevronnés rebaptisés La famille Denuy (voyez de qui il s'agit ci-dessous), Claude Meunier devient Noël Denuy et dévoile le vidéoclip de la chanson « Crazy pour toi ». Il s'agit par le fait même d'un hommage à Roy Orbison, grand artiste américain, connu notamment pour sa chanson « Crying ».

Vous reconnaîtrez la voix caractéristique de Meunier, ses intonations comiques et son talent pour l'écriture.

Voyez le vidéoclip, tourné au Festival western de St-Tite, ci-dessous.

À ce projet se sont joints certains collaborateurs, comme Simon Proulx des Trois Accords qui a écrit la chanson « Le Nouveau-Nez ». On retrouve aussi des choeurs sur les chansons bien connues « C’est Noël » et « Bonjour Huguette » faits par le seul et unique Serge Thériault, qu'on a le plaisir de retrouver depuis quelques mois, après des années à se battre pour sa santé. Claude Meunier disait à ce propos au Journal de Montréal : « Il a accepté d’emblée, dit Claude de son ami. Il n’est pas sur l’album au complet, parce qu’il n’était pas dans le projet au début. Ça s’est fait en parallèle de La Petite Vie. »

Le but de l'exercice est évidemment de s'amuser avec ce premier album, intitulé Seul dans ma tombe et lancé en mai 2024, mais aussi de proposer une tournée de petites salles à travers le Québec. Serge Thériault ne fait toutefois pas partie de la tournée.

L'album est disponible sur toutes les plateformes.

Tous les détails sur la tournée de ce cabaret musical humoristique se trouvent ici.

La famille Denuy