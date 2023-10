Critique des nouveaux épisodes de La petite vie : La famille Paré, comme on l'a laissée! ❤️

Nous attendions avec autant d'impatience que de scepticisme les nouveaux épisodes de La petite vie.

Est-ce que cette proposition tellement décalée des années 90 allait bien traverser le temps? Est-ce que Claude Meunier saurait ramener cette couleur « Paré » si caractéristique d'une époque? Les acteurs sauraient-ils retrouver et nous partager la folie contagieuse de leurs personnages avec autant d'aisance qu'au siècle dernier? Tant de questions auxquelles nous répondons aujourd'hui - avec soulagement! - oui!

On retrouve la famille Paré, 30 ans plus tard, alors que Môman est partie. Pour aller où? Personne ne le sait vraiment. Pôpa et les enfants ont tous une version différente de la chose. Thérèse, Rénald, Caro et Rod continuent leur petit bonhomme de chemin. Creton et Réjean sont toujours dans le portrait, tout comme Pogo et sa Linda. On retrouvera au fil de ces six épisodes plusieurs personnages iconiques. Des caméos de célébrités viennent également agrémenter cette distribution exemplaire.

La série compte évidemment sur des acteurs remarquables, qui ont tous joui d'une carrière florissante post-Petite vie. Ils ont tous repris l'énergie de leur alter ego avec un naturel bluffant. Mais, Marc Labrèche se démarque tout de même du lot en offrant une Rénald encore plus drôle qu'avant. Le gérant de caisse populaire à la retraite éprouve désormais des problèmes cardiaques qui l'amènent à solliciter régulièrement les services ambulanciers. Sa Lison (Josée Deschênes) s'est recyclée en proche aidante et le couple forme un duo comique implacable. Impossible de ne pas être complètement charmés par cette nouvelle version du chhhheap à la sacoche brune.

Reste que, tout n'est pas parfait dans cette nouvelle Petite vie. Les gags n'ont pas tous la même efficacité comique et il y a une certaine répétition avec jadis qui agace. On sent parfois une volonté trop marquée d'inclure des références et des clins d'oeil à l'autre génération. Malgré tout, la force de la nostalgie l'emporte (la plupart du temps) sur tout le reste.

Le sitcom est un genre qu'on ne voit presque plus au petit écran de nos jours. Entendre les rires du public en studio, retrouver le même décor, la même musique, les mêmes styles vestimentaires, c'est rassurant, voire émouvant. Jusqu'au générique, tout est comme dans le temps... à une visite d'un Ougandais près. Ces nouveaux épisodes charmeront certainement les fans de la première heure, ceux qui avaient, d'emblée, adhéré à cet univers déphasé. Ne boudons pas notre plaisir, parce que Pôpa et ses vidanges font un bien fou à l'âme.

