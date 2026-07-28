Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Diane Lavallée

Comédienne
Visionner les images de Diane Lavalléedlavallee
Diane Lavallée
Diane Lavallée
Diane Lavallée
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (44)

Voir tout
Voir les films de Diane Lavallée sur Cinoche.com

Prix et distinctions

Voir tout
Prix Gémeaux
1999
Meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien téléroman, comédie de situation ou humour
La petite vie
Prix Gémeaux
1995
Meilleure interprétation rôle de soutien féminin dramatique
La petite vie
Prix Gémeaux
1995
Meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien toutes catégories dramatiques
La petite vie

Dans l'actualité

Voir tout
Image de l'article Mère et fille, Diane Lavallée et Laurence Leboeuf, partageront l'écran dans une nouvelle série
Télé

Mère et fille, Diane Lavallée et Laurence Leboeuf, partageront l'écran dans une nouvelle série

Tuesday, July 28, 2026 11:42 AM
Image de l'article Ces trois comédiens mythiques réunis dans une nouvelle série de fiction
Télé

Ces trois comédiens mythiques réunis dans une nouvelle série de fiction

Wednesday, June 3, 2026 9:00 AM
Vitrerie Joyal
Stars

Diane Lavallée donne des nouvelles de sa santé

Wednesday, April 29, 2026 6:00 AM
Image de l'article Cette grande comédienne fait un retour au jeu dans «Dumas» la semaine prochaine
Télé

Cette grande comédienne fait un retour au jeu dans Dumas la semaine prochaine

Tuesday, January 27, 2026 9:50 AM
Annonce du retour de La petite vie
Stars

Photos : Rare apparition publique de Diane Lavallée

Tuesday, July 22, 2025 11:30 AM
Nos Belles-Soeurs
Entrevue

Pierrette Robitaille nous donne des nouvelles de Diane Lavallée

Thursday, July 11, 2024 5:20 PM
Image de l'article Diane Lavallée atteinte d'un cancer
Stars

Diane Lavallée atteinte d'un cancer

Tuesday, May 21, 2024 9:40 AM
Alertes
Télé

Pas de suspense insoutenable pour la finale de saison d'Alertes, mais des images inquiétantes

Tuesday, December 12, 2023 11:35 AM
Image de l'article Guylaine Tremblay et Diane Lavallée encensent la performance de Marc Labrèche dans «La petite vie »
Entrevue

Guylaine Tremblay et Diane Lavallée encensent la performance de Marc Labrèche dans La petite vie

Friday, October 6, 2023 11:32 AM
Image de l'article Critique des nouveaux épisodes de «La petite vie» : La famille Paré, comme on l'a laissée! ❤️
Télé

Critique des nouveaux épisodes de La petite vie : La famille Paré, comme on l'a laissée! ❤️

Tuesday, October 3, 2023 11:00 AM
Image de l'article Voici quand vous pourrez voir les nouveaux épisodes de «La petite vie» à Radio-Canada
Télé

Voici quand vous pourrez voir les nouveaux épisodes de La petite vie à Radio-Canada

Monday, October 2, 2023 2:20 PM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c