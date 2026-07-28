Diane Lavallée

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Colette Bertrand (2026)
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Prix Gémeaux
1999
Meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien téléroman, comédie de situation ou humour
La petite vie
Prix Gémeaux
1995
Meilleure interprétation rôle de soutien féminin dramatique
La petite vie
Prix Gémeaux
1995
Meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien toutes catégories dramatiques
La petite vie