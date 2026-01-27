Cette grande comédienne fait un retour au jeu dans Dumas la semaine prochaine

La production de Dumas nous fait un cadeau chaque semaine depuis quelque temps, alors que nous avons le plaisir de retrouver des comédiennes et comédiens très connus dans des rôles épisodiques.

Après la formidable Muriel Dutil et le grand Pierre Curzi, voilà que vous pourrez assister au retour au jeu d'une grande dame d'ici, après un combat contre la maladie.

En effet, nous avons eu le grand bonheur de voir apparaître Diane Lavallée (voir ses photos ici) dans l'épisode qui sera diffusé la semaine prochaine sur les ondes de Radio-Canada, et qui est d'ores et déjà offert sur l'Extra d'ICI tou.tv.

Comme on le sait, la comédienne s'est retirée de la vie publique en 2024 pour traiter un cancer du sein.

Elle fait son apparition à la toute fin du prochain épisode, dans un rôle que nous tairons pour le moment, pour ne pas brimer votre plaisir d'écoute qui est sans aucun doute très grand avec Dumas!

Les dernières fois que nous avions vu Diane Lavallée dans notre petit écran, c'était dans les séries Alertes, Sans rendez-vous et les nouveaux épisodes de La petite vie.

Nous lui souhaitons un bon retour, marqué par la santé et l'effervescence de nouveaux projets!