Diane Lavallée atteinte d'un cancer

Nous apprenons ce mardi par voie de communiqué que la comédienne Diane Lavallée doit céder sa place dans la pièce Appelez-moi Stéphane, à laquelle elle devait prendre part cet été, pour des raisons de santé.

En effet, la comédienne, que nous avons pu voir récemment dans la série Sans rendez-vous et dans de nouveaux épisodes de La petite vie, annonce être atteinte d'un cancer du sein.

Elle indique : « Ayant été opérée et devant recevoir des traitements de radiothérapie, il me devenait impossible d’assister aux répétitions et de monter sur scène pour la période estivale. Je dois prioriser ma santé et retrouver ma forme. Je serai en pensée avec mes camarades de théâtre. Je remercie Monarque Productions de m’épauler dans cette période de turbulence ».

Celle-ci désire vivre sa convalescence en toute quiétude, en compagnie de sa famille. Rappelons qu'elle est la mère de Laurence Leboeuf.

Nous lui offrons nos meilleurs voeux de prompt et complet rétablissement.

Comme elle a dû prendra la triste décision de se retirer de la pièce de théâtre, c'est Caroline Bouchard (Discussions avec mes parents) qui interprètera Gilbert dans Appelez-moi Stéphane, le temps que Diane retrouve sa santé.