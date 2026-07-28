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Mère et fille, Diane Lavallée et Laurence Leboeuf, partageront l'écran dans une nouvelle série

Une comédie signée Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Image de l'article Mère et fille, Diane Lavallée et Laurence Leboeuf, partageront l'écran dans une nouvelle série
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La distribution de la nouvelle série imaginée par Pierre-Yves Roy-Desmarais, Détective numéro un, vient d'être dévoilée par Crave.

Le duo mère-fille, Diane Lavallée et Laurence Leboeuf, partagera l'écran. Les deux femmes seront accompagnées notamment par Claude Meunier, Denis Houle, Denis Marchand, Didier Lucien, Dounia Ouirzane, Estelle Fournier, François Létourneau, Jasmine Lemée, Laurence Leboeuf et Yves Jacques.

Le duo humoristique Simon et Tyler figurera également au générique, aux côtés de l'humoriste Brian Piton.

Pierre-Yves Roy-Desmarais tiendra le rôle principal, celui de Oscar Bougie, un détective privé doté d'un grand talent… en design intérieur. À 30 ans, Oscar est forcé de quitter le métier de détective, pour des raisons hors de son contrôle. Il s'inscrit donc au cégep en design intérieur, où il devient le meilleur ami de trois filles de 19 ans. Classique. Mais à la demande générale d'absolument personne, Oscar replonge tête première dans la détection, pour régler un cas de la plus haute importance : un bibelot volé à Repentigny. Épaulé par ses trois nouvelles amies, il lève le voile sur une affaire extrêmement sombre, et au terme d'une aventure alliant karaté, fusils, épées et coussins décoratifs, il en apprend davantage sur son propre passé, tout en tenant le sort du Québec en entier entre ses mains. Personne ne croyait en lui, mais Oscar Bougie va prouver qu'il est bel et bien… le détective numéro un. 

Pierre-Yves signe les textes de la comédie avec Alec Pronovost (qui réalise également le projet) et Samuel Cantin, en collaboration avec Steve Laplante. Rafaële Germain assure, de son côté, la script-édition.

La série est prévue sur Crave à l’hiver 2027. 

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