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François Létourneau

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Prix Gémeaux
2022
Meilleur texte série dramatique
C'est comme ça que je t'aime
Prix Gémeaux
2020
Meilleur texte série dramatique
C'est comme ça que je t'aime
Prix Gémeaux
2014
Meilleure interprétation premier rôle masculin dramatique
Série noire

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Un rôle espéré pour Xavier Dolan dans C'est comme ça que je t'aime

Saturday, March 2, 2024 8:00 AM
C'est comme ça que je t'aime
Critique

C'est comme ça que je t'aime saison 3 : La rédemption est un plat qui se mange froid

Wednesday, February 28, 2024 6:00 AM
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Tuesday, February 13, 2024 9:00 AM
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Question du public

Que signifie cette première séquence de C'est comme ça que je t'aime?

Thursday, November 19, 2020 10:58 AM
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François Létourneau souhaite faire une trilogie avec C'est comme ça que je t'aime

Friday, March 20, 2020 12:00 PM
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C'est comme ça que je t'aime : François Létourneau frappe encore dans le mille

Thursday, March 5, 2020 11:32 AM
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