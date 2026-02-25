François Létourneau

Cinéma
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Pénélope partout
Comédien
En cours
Détective numéro un
Comédien
En cours
C'est comme ça que je t'aime
2020 - 2024
Comédien,Auteur,Producteur associé,Réalisateur
Gaétan Delisle
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2022
Meilleur texte série dramatique
C'est comme ça que je t'aime
Prix Gémeaux
2020
Meilleur texte série dramatique
C'est comme ça que je t'aime
Prix Gémeaux
2014
Meilleure interprétation premier rôle masculin dramatique
Série noire