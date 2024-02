Découvrez Xavier Dolan dans la bande-annonce de la 3e saison de C'est comme ça que je t'aime

Le comédien Olivier Gervais-Courchesne nous disait ceci à propos de ce groupe : « J'ai fait ce petit stunt dans C'est comme ça que je t'aime, avec Xavier Dolan et Pier-Luc Funk. On s'appelle Les sexistes. Sexiste 1, sexiste 2 et sexiste 3. C'est-tu fou ça? Tu as Xavier Dolan dans ta série et tu ne lui donnes pas de nom! (rires) » Vous aurez donc l'occasion de découvrir ce nouveau groupe criminalisé, qui sera là dès les premiers épisodes.

« C'est la saison dans laquelle il y a le plus de tendresse et d'amour », nous confiait l'auteur François Létourneau. « La saison 2 était plus dark. Huguette n'allait pas très bien. Dans la saison 3, Huguette retrouve son aplomb. Le thème du couple, important dans la série, est vraiment mis de l'avant dans la saison 3. »

À propos des Sexistes, l'auteur, amusé, nous dit : « C'est les nouveaux méchants. Ce sont ceux qui ont pris le contrôle de Sainte-Foy, parce que Huguette a perdu le contrôle de Sainte-Foy. »

Celui-ci nous précise également que Robert Lepage interprétera le maire de Ste-Foy, tandis qu'Yves Jacques interprétera aussi un nouveau méchant. Impatience, quand tu nous tiens! Nous avons tellement hâte de découvrir tout cela!

Le synopsis de la troisième saison va comme suit : Nous retrouvons les Delisle et les Paquette à l'été 1976. Le sexisme est de retour en force à Sainte-Foy alors que le crime organisé montréalais maintient une poigne de fer sur la ville. Huguette Delisle a tout perdu, elle n’est plus que l’ombre d’elle-même. La plus grande criminelle du Québec a troqué la carabine pour le tablier. Huguette osera-t-elle à nouveau plonger dans la criminalité pour sauver son honneur et combattre le machisme ambiant? Pourra-t-elle compter sur l’aide de Gaétan, Micheline, Serge et Marie-Josée? Ensemble, auront-ils le courage d’aller jusqu’à Montréal, en cette année olympique, pour traquer l’envahisseur? Mais surtout : trouveront-ils enfin l’amour? Cette troisième et dernière saison de C’est comme ça que je t’aime sera celle de la terrible et impitoyable vengeance d’Huguette Delisle.

Rappelons que la première saison débutait avec une prolepse, nous présentant des cadavres dans la piscine des personnages principaux. Est-ce que cette ultime saison se terminera par une fatalité pour le clan d'Huguette Delisle? Il faudra être au rendez-vous pour le savoir.

C'est à voir dès le 1er mars sur l'Extra d'ICI Tou.tv.