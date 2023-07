C'est comme ça que je t'aime

En 1974, dans la banlieue tranquille de Sainte-Foy, deux couples en crise vont reconduire leurs enfants au camp de vacances. De retour chez eux, ils sont confrontés à l’état lamentable de leur vie conjugale. Infidélités et trahisons éclatent alors au grand jour. Mais dans une société où le divorce demeure encore rare, que feront les Delisle et les Paquette? Ils deviendront les criminels les plus célèbres de l’histoire du crime organisé de la région de Québec.