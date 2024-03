Un rôle espéré pour Xavier Dolan dans C'est comme ça que je t'aime

La première rencontre avec le personnage de Xavier Dolan, dans la troisième saison de C'est comme ça que je t'aime, se fait de manière particulièrement loufoque. Visiblement animé par une colère intrinsèque, ce criminel de bas étage fait tout pour imposer son joug sur la bande d'Huguette Delisle, qu'il est chargé de surveiller avec ses complices Sexistes. Ses techniques employées, l'urine pour délimiter son territoire ou les gifles distribuées à qui mieux mieux, ne manquent pas de faire rire ou provoquer.

En rencontre de presse pour le lancement de cette ultime saison, l'auteur et comédien François Létourneau explique que c'est Dolan lui-même qui a montré de l'intérêt pour participer à ce projet étoilé. On ne peut le blâmer, comme il s'agit de l'une des plus brillantes séries de la dernière décennie. François Létourneau et Patrice Robitaille, qui sont cette fois derrière comme devant la caméra, ont pris cet intérêt au mot, donnant au réputé réalisateur et comédien un rôle en or, un jubilatoire contre-emploi.

Comment est-ce de se faire gifler à répétition par Xavier Dolan? « Très agréable », répond l'interprète de Gaétan dans un fou rire. « C'est drôle parce que Xavier, il avait des scènes avec Marilyn [Castonguay] et il hésitait à gifler Marilyn, mais moi, il y allait! (rires) »

« J'avais entendu dire par une personne que Xavier aimerait être dans la série. Il avait dit à cette personne, "tu diras à François que j'aimerais ça être dans la saison 3" », explique l'auteur. « On s'entend que c'est un petit rôle, il s'appelle Sexiste numéro 3. »

« Le rôle n'a pas été écrit pour lui, même qu'au début, il était décrit comme un gros baraqué dans le texte. Le contre-emploi, c'est finalement ce que je trouve intéressant. Il est méchant, il est homophobe. Il a été super Xavier, vraiment! »

Vous pouvez découvrir ce nouveau personnage dans la 3e saison de C'est comme ça que je t'aime, déjà offerte en totalité sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

