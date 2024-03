Marilyn Castonguay aborde ses cascades dans C'est comme ça que je t'aime

Dans le troisième et dernier volet de la série, C'est comme ça que je t'aime, l'heure est à la rédemption pour les cinq protagonistes du crime organisé de Sainte-Foy. Avec Huguette Delisle au cœur de la revanche, l'été 1976 s'annonce sanglant... et hilarant. Lisez nos impressions de la conclusion à cette trilogie, dans la critique ici.

Pour la comédienne Marilyn Castonguay, qui incarne la chef du clan de criminels, il y a beaucoup de scènes marquantes dans cette ultime saison. L'actrice abordait le défi que cela représentait pour elle en entrevue avec notre équipe.

Il a fallu que j'aie confiance en moi. Il y a des cascades qu'on faisait, qui m'ont fait mal un peu. Genre, tomber dans des trous à quelques pieds en dessous de la terre... Ça, ça a été chercher mes peurs intrinsèques de personne.

« Et puis il y a eu beaucoup de physique, il a fallu que je saute sur les gens, que j'aie du sang dans le visage, j'ai reçu beaucoup de claques dans la face, alors c'est sûr qu'il faut que tu sois solide. Et tu t'en rappelles longtemps. »

Tout comme une fiction d'époque ne peut se donner droit à l'erreur quant à sa direction photo (les accessoires, prises de vues, les décors et costumes, entre autres), une série avec autant de violence et d'action ne peut avoir le même rythme sans des cascades exécutées au quart de tour, au risque de perdre toute crédibilité.

Je suis très perfectionniste. Je veux que ça ait l'air vrai fait que même si ça me fait mal, même si c'est pas optimal pour moi, je m'en fous, je vais vouloir le faire à répétition pour qu'on ait la ‘shot’. Je suis comme mon pire ennemi pour ça.

« J'ai un peu d'orgueil, mais je suis endurante. Je me rappelle d'une scène où je me fais frapper et je savais qu'on l'avait pas. Et les gars venaient me voir et me disaient, "ça va tu Mari, es-tu capable?", je disais "oui, oui!" et un moment donné, c'est mon corps... Quand j'étais dans la scène, ma tête voulait, mais mon corps ne voulait plus. »

Elle explique que c'est le cascadeur en chef qui a dû lui dire qu'ils ne le feraient qu'une dernière fois. Il fallait offrir à son corps la chance de se reposer. « Quand on faisait action, j'avais une petite peur, j'entendais les pas du personnage et mon corps se mettait à trembler parce qu'il savait ce qui allait arriver. C'est vraiment une expérimentation extraordinaire que j'ai faite. »

On applaudit le courage des comédiens de se donner corps et âme (littéralement) pour leur art!

C'est comme ça que je t'aime saison 3 est d'ores et déjà disponible, en totalité, sur l'Extra de TOU.TV.