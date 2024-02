L'année de la femme est bel et bien terminée dans la troisième et ultime saison de la fabuleuse série C'est comme ça que je t'aime, alors que les sexistes se multiplient à l'écran, encadrant le clan d'Huguette Delisle d'une menace soutenue et peu subtile. C'est ainsi que débutent ces retrouvailles tripartites, dans la foulée du massacre qui a eu lieu dans un champ de blé d'Inde à la fin de la précédente saison, laissant le sort de plusieurs personnages dans l'incertitude. Pas d'ennui à l'horizon pour les aficionados de cette fresque libertine signée François Létourneau, qui renoueront avec le crime, dans une guerre sans merci entre Québec et Montréal.

Dans ce troisième opus, la rédemption est au coeur du discours. Après avoir frôlé la mort de très près, nos héros atypiques, sous la loupe de leur voisinage aigri, tenteront de se racheter pour leurs péchés. Entre la distribution généreuse de fromage brie, la tonte de pelouses, le récurage des toilettes et les concours de beauté, rien n'est à l'épreuve d'Huguette Delisle et son clan. Il y a pourtant une quantité maximale de ce que peut affronter une femme avant de voir le bouchon exploser... Les deux premiers épisodes mettent la table pour ce qui s'annonce être un buffet sanglant qui va se manger bien froid.

Dans ce contexte, on retrouve avec plaisir une formidable distribution, au sommet de son art, qui semble s'amuser dans chacune des scènes. Chaque plan respire la complicité et s'inscrit dans une délicieuse folie qui a fait la renommée de ce projet, d'ailleurs encensé récemment par le New York Times.

Marilyn Castonguay est toujours la parfaite Huguette Delisle, animée d'un feu sacré, en surplus de ses tâches de bonnes ménagères. À ses côtés, le toujours consternant Gaétan, hilarant François Létourneau, fait des pieds et des mains pour reconquérir sa femme, même s'il se frappe souvent le nez sur une porte fermée, celle de sa propre maison. Serge et Micheline (Patrice Robitaille et Karine Gonthier-Hyndman), séparés depuis la 2e saison, semblent toujours attirés l'un à l'autre, mais sont aussi à couteaux tirés. Cette ultime saison doit s'inscrire dans une thématique de l'amour qui, croyons-nous, apparaîtra plus tard dans les épisodes.

À cette distribution principale déjà enviable se greffent plusieurs noms qui ne manquent pas d'ajouter au prestige, qu'on pense à Xavier Dolan qui hérite du rôle de Sexiste 3, un criminel en cuirette brune déterminé à humilier Gaétan et Huguette. Dans ce redoutable contre-emploi, Dolan s'en donne à coeur joie, distribuant les gifles comme les répliques assassines. Même chose pour Robert Lepage qui débarque dans le rôle de Bernard Laporte, maire de Ste-Foy, un exécrable misogyne qui fera grincer des dents toutes les femmes du Québec. Pier-Luc Funk s'illustre aussi comme l'un des Sexistes, habité d'un grand coeur. Enfin, Yves Jacques devient le diable incarné, un être abject dont chacune des apparitions donne des frissons. Délectable! Catherine de Sève, Sébastien Rajotte, Olivier Gervais-Courchesne, Patrick Drolet et plusieurs autres bonifient l'ensemble.

Derrière la caméra, François Létourneau et son ami de toujours, Patrice Robitaille, ne se sont pas donné la tâche facile. On voit d'ailleurs que le duo a fait ses devoirs, puisqu'on n'y voit que du feu dans ce changement de garde à la réalisation, toujours impeccable et inspirée. Ceci explique toutefois une dernière saison écourtée à huit épisodes, qui s'annoncent sans temps mort.

Entre la stupéfiante recréation d'époque, qui fait place à plusieurs trouvailles (comme ces bonbons « Fun Dip »), les dialogues savoureux et hilarants, les situations plus saugrenues les unes que les autres et la distribution de haute voltige, C'est comme ça que je t'aime se retrouve dans ce qu'on peut appeler « la crème de la crème », un trésor artistique, une oeuvre audacieuse, novatrice, sexy et brillamment assumée. C'est juste terriblement triste que ce soit déjà la fin...

Les 8 épisodes de la troisième saison de C'est comme ça que je t'aime seront mis en ligne sur l'Extra d'ICI Tou.tv à compter du vendredi 1er mars. Ils seront évidemment diffusés ultérieurement sur les ondes d'ICI Télé.

Voyez des images de la troisième saison ci-dessous.