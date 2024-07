Pierre-Yves Lord sera de retour à l’animation du Gala des 39es prix Gémeaux, qui met à l’honneur l’excellence des productions télévisuelles et numériques canadiennes francophones. Les nominations étaient dévoilées ce mercredi, au Marché Bonsecours à Montréal en présence des deux animateurs, Pierre-Yves Lord et Nicolas Ouellet et de plusieurs artistes. Voyez ci-dessous les nommé.e.s dans les principales catégories, qui devraient être remises lors du gala principal.

Parmi les faits saillants, on note l'absence de nominations pour STAT, puisque les producteurs Fabienne Larouche et Michel Trudeau d'Aetios Production ont décidé de ne pas participer aux 39e Prix Gémeaux. À ce propos, Fabienne Larouche avait indiqué à La Presse : « Je comprends très bien ceux qui ne veulent plus participer aux Gémeaux en raison de la lourdeur de l’exercice, du coût important attaché à chaque nomination et de la politique derrière tout ça. La formule des Gémeaux, qui date d’une autre époque, a fait son temps. Ce qui n’enlève rien aux mérites des gagnants de cette année ou des années précédentes. Il faut repenser tout ça. »

On remarque aussi, pour cette édition, le retour des catégories genrées, une très bonne chose selon nous.

Par ailleurs, les séries Avant le crash, C'est comme ça que je t'aime et Sorcières récoltent le plus grand nombre de nominations, soit 15, au sein des 194 productions finalistes et 892 candidats finalistes.

L'ensemble des prix sera remis lors de trois événements : le Gala de l'industrie, le Gala d'ouverture et enfin le Gala principal.

Le Gala sera présenté en direct du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts le dimanche 15 septembre prochain, sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.

Meilleure série : Dramatique

Avant le crash - saison 2 - Éric Bruneau, Sophie Deschênes (Les Productions Sovimage)

C'est comme ça que je t'aime - saison 3 - James Durie, Peter Emerson, Catherine Faucher, Joanne Forgues, Charles Ohayon (Productions Casablanca)

FEM - Patrick Bilodeau (Ugo Média)

L'empereur - saison 2 - Michelle Allen, Sophie Deschênes (Les Productions Sovimage)

Plan B - saison 4 - Jean-François Asselin, Marie-Claude Beaulieu, Alain Chicoine, Jacques Drolet, Louis-Philippe Drolet, Louis Morissette (KOTV)

Meilleure série : Dramatique annuelle

5e Rang - saison 5 - Catherine Faucher, Joanne Forgues (ProductionsCasablanca)

Alertes - saison 4 - Isabelle Courval, Sylvie Desrochers, Charles Lafortune, Nicola Merola, Vanessa Mujica Garcia, Geneviève Ouellet (Productions Pixcom)

Indéfendable - saison 2 - Izabel Chevrier, Sylvie Desrochers, Nancy Gauthier, Charles Lafortune, Nicola Merola (Productions Pixcom)

Les moments parfaits - saison 3 - Patrick Lowe, Julie Provençal, François Rozon, Dominique Simard, Jaime Alberto Tobon, Frédérique Traversy (Encore Télévision)

Sorcières - Mélissa Dupont, André Dupuy, Marie-Alexandra Forget (AMALGA)

Meilleure comédie ou comédie dramatique

Complètement Lycée - saison 3 - Francis Laforest, Camille Montreuil, Louis Noël, Sébastien Poussart, Julie Snyder (Productions J)

Inspirez expirez - Patricia Blais, Véronique Charbonneau, Jean-François Chagnon, Sonia Cordeau, Monique Lamoureux, Raphaël Martin, Ian Quenneville (Avanti-Toast)

La candidate - Vincent Gagné, Julie Provençal, François Rozon, Frédérique Traversy (Encore Télévision)

Lakay Nou - Geneviève Babin, Louis-Philippe Drolet, Marie-Hélène Lebeau-Taschereau, Frédéric Pierre (Productions Jumelage)

Léo - saison 5 - Patrick Lowe, Julie Provençal, François Rozon, Isabelle Thiffault (EncoreTélévision)

Meilleur texte : série dramatique

Éric Bruneau, Kim Lévesque-Lizotte - Avant le crash - saison2 «Épisode 19» (Les Productions Sovimage)

François Létourneau - C'est comme ça que je t'aime - saison 3 « Épisode 22 » (Productions Casablanca)

MichelleAllen - L'empereur - saison2 «Épisode 13» (Les Productions Sovimage)

Jean-François Asselin, Jacques Drolet - Plan B - saison 4 «Épisode 3» (KOTV)

Joanne Arseneau - Une affaire criminelle - saison 2 «Épisode 8» (Les Productions Sovimage)

Meilleur premier rôle féminin : Série dramatique

Erika Suarez - Après le déluge «Épisode 5» (Zone 3/Zama Productions)

Penande Estime - Après le déluge «Épisode 5» (Zone 3/Zama Productions)

Karine Vanasse - Avant le crash - saison 2 «Épisode 20» (Les Productions Sovimage)

Amélie B. Simard - Bon matin Chuck (Où l'art de réduire les méfaits) «Épisode 7» (Productions St Laurent TV International / Connect Three)

Marilyn Castonguay - C'est comme ça que je t'aime - saison 3 «Épisode 22» (Productions Casablanca)

Meilleur premier rôle masculin : Série dramatique

Émile Proulx-Cloutier - Avant le crash- saison 2 «Épisode 16» (Les Productions Sovimage)

Bernard Fortin - Bon matin Chuck (Où l'art de réduire les méfaits) «Épisode 4» (Productions St Laurent TV International / Connect Three)

Lennikim - FEM «Épisode 7» (UgoMédia)

Jean-Philippe Perras - L'Empereur - saison 2 «Épisode 15» (Les Productions Sovimage)

Pier-Luc Funk - Plan B - saison 4 «Épisode 3» (KOTV)

Meilleur premier rôle féminin : Série dramatique annuelle

Maude Guérin - 5e rang - saison 5 «Épisode 129» (Productions Casablanca)

Nour Belkhiria - Indéfendable - saison 2 «Épisode 237» (Productions Pixcom)

Céline Bonnier - Sorcières «Épisode 16» (AMALGA)

Marie-Joanne Boucher - Sorcières «Épisode 10» (AMALGA)

Noémie O'Farrell - Sorcières «Épisode 16» (AMALGA)

Meilleur premier rôle masculin : Série dramatique annuelle

François Papineau - 5e rang - saison 5 «Épisode 129» (Productions Casablanca)

Maxim Gaudette - 5e rang - saison 5 «Épisode 129» (Productions Casablanca)

Frédéric Pierre - Alertes - saison 4 «Épisode 83» (Productions Pixcom)

Michel Laperrière - Indéfendable - saison 2 «Épisode 147» (Productions Pixcom)

Denis Bernard - Les moments parfaits - saison 3 «Épisode 4» (Encore Télévision)

Meilleur premier rôle féminin : Comédie ou comédie dramatique

Christine Beaulieu - L'oeil du cyclone - saison 4 «Épisode 1» (KOTV)

Catherine Chabot - La candidate «Épisode 2» (Encore Télévision)

Catherine Souffront - Lakay Nou «Épisode 10 » (Productions Jumelage)

Émilie Bibeau - Temps de chien - saison 2 «Épisode 7» (A Media V)

Sylvie Léonard - Un gars, une fille - saison 8 «Épisode 1» (Le gars de la TV / Productions Mélomanie)

Meilleur premier rôle masculin : Comédie ou comédie dramatique

Joakim Robillard - L'air d'aller - saison 2 «Épisode 11» (URBANIA)

Marc Labrèche - La petite vie 30 ans plus tard «Épisode 3» (Avanti-Toast)

Steve Laplante - Léo - saison 5 «Épisode 12» (Encore Télévision)

François Bellefeuille - Temps de chien - saison 2 «Épisode 7» (A Media V)

Robin-Joël Cool - Temps de chien - saison 2 «Épisode 7»(A Media V)

Meilleure animation : Variétés ou arts de la scène

France Beaudoin - En direct de l'univers - saison 15 «Épisode367 - Spécial du jour de l'an» (Attraction)

Jay Du Temple - Gala Québec Cinéma 2023 (Sphère Média)

Louis-José Houde - Le 45e Gala de l'ADISQ (ICI Radio-Canada Télé)

Sarah-Jeanne Labrosse - Révolution - saison 5 «Épisode 11» (Groupe Fair-Play)

Véronique Cloutier - Zénith - saison 2 «Épisode 3» (KOTV)

Meilleure animation : Humour

Ève Côté, Cathy Gauthier - Gala les Olivier 2024 (ICI Radio-Canada Télé)

Laurent Paquin - Gala ComediHa! «Épisode 129» (ComediHa!)

Jean-René Dufort - Infoman Spécial fin d'année «Épisode 676» (Zone 3)

Jonathan Roberge - La guerre du web - saison 2 «Épisode 31» (9339-1969 Québec)

Phil Roy - Les grands bien-cuits Comediha! - saison 3 «Épisode Le grand bien-cuit de Michel Charette» (ComediHa!)

Meilleure animation : magazine culturel, entrevue ou talk-show

Marc Labrèche - Je viens vers toi «Épisode 39» (Pamplemousse Media VII)

Jean-Philippe Dion - La vraie nature «Épisode 8» (Productions Déferlantes)

France Beaudoin - Pour emporter - saison 6 «Épisode 96» (Pamplemousse Média)

Mélanie Maynard - Sucré salé - saison 22 «Épisode 1643» (Productions Déferlantes)

Guy A. Lepage - Tout le monde en parle - saison 20 «Épisode 500 - 20 ans» (Le gars de la TV / A Média / avec la collaboration de Radio-Canada)

Meilleure animation : Jeunesse