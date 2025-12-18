Steve Laplante

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2024
Meilleur rôle de soutien masculin : comédie ou comédie dramatique
Inspirez expirez
Gala Québec Cinéma
2023
Meilleure interprétation masculine - Premier rôle
Viking
Prix Gémeaux
2020
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