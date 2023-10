Critique d'Inspirez Expirez, un thriller comique unique en son genre + photos

Le 25 octobre prochain marquera la sortie de la nouvelle série originale Crave Inspirez Expirez. Les dix épisodes de trente minutes nous invitent dans une retraite de yoga qui tourne au vinaigre… Une intrigue à la fois absurde et tout à fait captivante, à la manière de Scooby-Doo. Le projet, créé par Sonia Cordeau (à l’écriture et dans le rôle de Sophie), Jean-François Chagnon (à la réalisation) et Frédéric Ouellet (à la script-édition), nous propose un ton plutôt saugrenu qu’on retrouve rarement dans nos suspenses d’ici. Découvrez les photos des artistes au visionnement de presse au bas de l’article.

« Bonne fête ! ». Sophie (Sonia Cordeau) et Vicky (Virginie Fortin) sont sœurs cosmiques. Et quoiqu’elles partagent leur date d’anniversaire et leur cercle d’amies… Elles ne peuvent pas se tolérer ! En soufflant leurs 36e bougies, elles reçoivent le cadeau d’une retraite de yoga pour un week-end de ressourcement, ensemble. Comme si ce n’était pas déjà une vision de terreur pour les deux femmes aux vies chaotiques, elles sont loin de se douter que leur séjour auprès d’Antara Yoni (Édith Cochrane), une guru aux méthodes et intentions suspectes, deviendra un réel cauchemar. C’est quand le cadavre de l’une des participantes est retrouvé que Sophie et Vicky devront se tenir les coudes pour échapper à l’assassin et survivre aux enquêtes louches d’une police corrompue.

La distribution, composée de visages bien connus et de nouveaux talents, compte entre autres Katherine Levac, Marc Labrèche, Steve Laplante, Melania Balmaceda Venegas, Raphaëlle Lalande, Linda Malo, Chantal Baril, Justine Ashby, Mollie Fillion et François Ruel Côté, pour n’en nommer que quelques-uns. Les rôles, tous aussi éclectiques les uns des autres, contribuent tous à leur façon à nourrir l’ambiance d’humour satirique qui s’installe dès le premier épisode.

Excitée d’avoir « enfin » un de ses projets d’écriture à l’écran, Sonia Cordeau nous affirme en entrevue que derrière sa plume comique se trouvent bien des messages plus grands, qu’elle souhaite partager.

J’avais le goût de parler de la non-maternité par mon personnage, d’identité avec le personnage de Vicky. (…) C’est un ramassis de beaucoup de mes questionnements, dans le rapport à la maternité. Je voulais aussi parler de ça d’une façon dont on entend peu parler, d’une façon assez frontale et assumée.

Sonia explique parallèlement son intérêt à souligner les masques, que la plupart des gens revêtent en groupe ou devant des inconnus. C’est bien le cas des personnages d’Inspirez Expirez.

Tout ça, dans la situation d’urgence, va s’effriter. Ils n’auront pas le choix de montrer qui ils sont vraiment.

C’est un peu dans cet ordre d’idée que Virginie Fortin s'avance sur le fait que Vicky nous surprendra dans son évolution.

Je pense qu’on va se rendre compte que Vicky est plus multidimensionnelle que ce qu’on nous laisse comme impression dans les premiers épisodes. Elle n’est pas le personnage si candide et si superficiel qu’elle présente. Elle a une profondeur qu’on ne voit pas encore.

Une série aussi angoissante qu’elle s’annonce? Possiblement pas. Mais intrigante, certes et drôle, assurément ! C’est un genre de fiction qui se fait rare au Québec et nous avons beaucoup apprécié le style de divertissement.

Les deux premiers épisodes seront disponibles le 25 octobre sur Crave, puis deux autres seront déposés chaque semaine jusqu’au 8 novembre. Les trois dernières émissions seront offertes le 15 novembre.

