Visite de plateau : Un look déjanté pour Marc Labrèche dans cette nouvelle série

Ce mardi 4 juillet, les médias étaient conviés à une visite de plateau de la nouvelle série Inspirez expirez, qui sera disponible cet automne sur Crave.

Sonia Cordeau, Virginie Fortin, Marc Labrèche, Edith Cochrane, Steve Laplante, Alice Pascual, Katherine Levac, Isabelle Vincent, Linda Malo, Étienne Lou, et plusieurs autres comédiens sont réunis dans cette nouvelle comédie.

Plusieurs de ces artistes étaient présents sur le plateau lors de notre visite, avec des looks pour le moins particuliers. La coiffure de Marc Labrèche n'a pas manqué d'attirer notre attention, lui qui n'a jamais eu peur de se métamorphoser pour faire rire.

Inspirez expirez met en scène Sophie (Sonia Cordeau) et Vicky (Virginie Fortin), deux femmes au début de la trentaine qui évoluent dans le même cercle d’amies. Elles ne s’aiment pas et elles n’ont rien en commun, sauf leur date de naissance. Cette année, pour leur anniversaire, elles reçoivent le même cadeau de la part de leurs amies : un certificat pour une retraite de yoga de quelques jours au fin fond des bois. C’est une catastrophe pour l’une et pour l’autre, d’autant plus qu’elles sont obligées de partager la même cabine et qu’elles ont du mal à s’endurer. Ce ne sont certainement pas quelques shavasanas qui vont les rapprocher…

Leur ressourcement obligé prendra une tournure surprenante lorsque le cadavre d’une participante sera trouvé dans la forêt. Forcées de rester sur place pendant l’enquête policière qu’elles jugent bidon, Sophie et Vicky devront unir leurs efforts pour identifier l’assassin et sauver leur peau. Elles finiront peut-être même par s’apprécier…

Inspirez expirez est une idée originale de Sonia Cordeau en complicité avec Jean-François Chagnon et Katherine Levac.

Composée de 10 épisodes de 30 minutes chacun, cette nouveauté est le fruit d'un scénario signé Sonia Cordeau, d’une réalisation de Jean-François Chagnon et d’une script-édition de Frédéric Ouellet.