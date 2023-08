Inspirez expirez met en scène Sophie (Sonia Cordeau) et Vicky (Virginie Fortin), deux femmes au début de la trentaine qui évoluent dans le même cercle d’amies. Elles ne s’aiment pas et elles n’ont rien en commun, sauf leur date de naissance. Cette année, pour leur anniversaire, elles reçoivent le même cadeau de la part de leurs amies : un certificat pour une retraite de yoga de quelques jours au fin fond des bois. C’est une catastrophe pour l’une et pour l’autre, d’autant plus qu’elles sont obligées de partager la même cabine et qu’elles ont du mal à s’endurer. Ce ne sont certainement pas quelques shavasanas qui vont les rapprocher… Leur ressourcement obligé prendra une tournure surprenante lorsque le cadavre d’une participante sera trouvé dans la forêt. Forcées de rester sur place pendant l’enquête policière qu’elles jugent bidon, Sophie et Vicky devront unir leurs efforts pour identifier l’assassin et sauver leur peau. Elles finiront peut-être même par s’apprécier…