Simon Gouache décroche un premier rôle dans une fiction que vous aimez

Nous avions complètement craqué pour la première saison d'Inspirez expirez (lisez nos impressions ici), un suspense déjanté et loufoque, appuyé par un formidable discours féministe. C'est donc avec un immense bonheur que nous avons foulé le plateau de tournage de la deuxième saison, ce mercredi.

Voyez nos images dans la galerie de photos ci-dessous.

C'est ainsi que nous apprenons que le populaire humoriste Simon Gouache fera le saut au petit écran, pour son premier rôle dans une série de fiction. Ça promet! Voyez-le dans son rôle dans l'image ci-dessous.

Il se joint ainsi à plusieurs comédiens qui s'ajouteront à la distribution de cette deuxième saison : Émilie Bibeau, Emmanuel Bilodeau, Josée Deschênes, Simon Lacroix, Naadei Lyonnais, Luis Oliva, Lily Thibeault et Audrey Talbot.

L'histoire de la deuxième saison ira comme suit : Sophie (Sonia Cordeau) – toujours hantée par sa rupture avec Sam (Étienne Lou) – héberge Vicky (Virginie Fortin), également célibataire et aux prises avec le syndrome du survivant depuis la retraite de yoga meurtrière. Un matin, elles reçoivent des menaces difficilement déchiffrables (mais tout de même angoissantes), alors que leur amie Geneviève (Katherine Levac) devient une fervente fidèle d’Étincelle (Émilie Bibeau), une motivatrice et conférencière aux intentions douteuses. Ensemble, Sophie et Vicky se lancent dans une mission périlleuse afin d’identifier l’auteur des menaces et pour sauver Geneviève, ce qui les poussera à infiltrer le monde influent des conférenciers. Leur but : réveiller les motivés et anéantir les motivateurs.

Alice Pascual, Steve Laplante, Édith Cochrane, Pierre Brassard, Raphaëlle Lalande, Marc Labrèche, François Ruel-Côté, Chantal Baril, Melania Balmaceda Venegas, Étienne Lou et Justine Ashby reviennent à l’écran.

La série Inspirez expirez est une idée originale de Sonia Cordeau en complicité avec Jean-François Chagnon et Katherine Levac. Sonia Cordeau signe les textes des dix épisodes de 30 minutes de cette deuxième saison avec Frédéric Ouellet à la script-édition. Stefie Shock compose encore une fois la musique originale, tandis que Jean-François Chagnon reprend son rôle à la réalisation, épaulé par Sarah Pellerin.

La série sera offerte sur Crave dès l’été 2025.

La première saison est quant à elle disponible sur Crave et elle est actuellement diffusée les lundis 20 h 30 sur Noovo.