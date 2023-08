Temps de chien

François Bellefeuille incarne Antoine Meilleur, un vétérinaire vedette du petit écran. Animateur d’émissions à succès, il est aussi propriétaire d’un hôpital vétérinaire et d’un véritable empire de produits pour animaux. Cependant, son univers bascule quand il est plongé dans un scandale, suite à un incident avec un chien en direct à la télé. Étroitement liée à la sienne, l’image de sa compagnie en est grandement affectée. Possédant une maison aux Îles-de-la-Madeleine, Manon (Nathalie Breuer), la partenaire d’affaires d’Antoine, lui propose de s’y exiler temporairement pour laisser la poussière retomber. Essayant de faire le vide, il fait la connaissance de Stéphane (Robin-Joël Cool), un homme au passé flou qui dit ne plus vivre dans le « système ». Celui-ci le prend sous son aile même si Antoine s’en passerait volontiers. Sa femme Kim (Émilie Bibeau) et son fils Félix, dont la vie est aussi chamboulée par les récents événements, viendront le rejoindre pour les vacances d’été. Suivant les conseils de son beau-frère, Jean-Philippe, un homme d'affaires aguerri et frondeur, Antoine devra vendre son hôpital vétérinaire et ses parts dans la compagnie à son compétiteur, le Dr Jolicoeur (Ariel Ifergan). Il opte pour travailler au seul endroit où l’on veut bien de lui : la clinique vétérinaire des Îles du Dr Armand Lapierre (Gaston Lepage). Armand, un vétérinaire de la vieille époque, cherchait désespérément un remplaçant pour prendre enfin des vacances. Antoine devra aussi faire appel à la colorée Danielle (Ariane Castellanos), une de ses employées les plus dévouées, pour venir l’épauler. Antoine se questionne : Peut-il retourner à la base de son métier et faire le deuil de sa célébrité au moment où son rival, le Dr Jolicoeur, essaie de prendre sa place dans les médias? Devrait-il profiter de ce passage à vide pour s’occuper davantage de sa famille et profiter de la vie?