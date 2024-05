Dix choses à savoir sur la deuxième saison de Temps de chien

En retrouvant la bande de personnages, on découvrira que tout va bien à la clinique. Même que Stéphane ( Robin-Joël Cool ) y a décroché un boulot. C'est lui qui s'occupe de l'entretien ménager, et tout va bien... Jusqu'à ce que l'érosion menace l'île. À ce moment-là, une nouvelle quête l'animera : lancer un groupe écologiste un peu louche. Antoine embarquera dans le projet, mais beaucoup de péripéties viendront avec cette nouvelle formation. « Il est entouré de gens très, très, très colorés qui l'embarquent dans des histoires pas possibles », confie François Bellefeuille.

Les épisodes reprennent environ un an après la fin de la première saison. L'histoire du scandale télé est bel et bien réglée pour le vétérinaire vedette, sa vie est désormais aux îles. Mais la belle maison d'Antoine (François Bellefeuille) et Kim (Émilie Bibeau) est attaquée par l'érosion de manière très sévère et menace maintenant de tomber à la mer. Cette problématique bien réelle deviendra centrale à l'intrigue. Bouleversé, le vétérinaire plongera dans une anxiété par rapport au futur, qui le poussera à prendre action et tombera ainsi dans une épopée assez rocambolesque.

Un an aux Îles, ça change un homme! L'interprète du Dr Meilleur affirme que son personnage reviendra « plus assumé ». « Un gars qui a déjà les cheveux plus longs. La barbe plus longue. Qui est plus représentatif de la région. »

8 - Des scènes aussi loufoques qu'hilarantes toujours au rendez-vous

François Bellefeuille, en visite sur le plateau, raconte une scène que nous pourrons découvrir la saison prochaine, et ça donne le ton :

« On a tourné une scène de moi et Stéphane qui m'amène dans le garde-robe. C'est tellement drôle. C'est une longue conversation, mais à ça de la face [il illustre ses propos d'un signe de proximité]. J'ai adoré faire cette scène-là, où Stéphane se remet à se sentir mal, parce que Stéphane a quitté sa vie dans une espèce d'histoire pas claire. Là, il est considéré comme mort et il ne veut pas retourner dans le système. Mais là, il dit qu'il est en train de se sentir comme quand il a fugué, puis là, il veut faire un autre fugue. Puis là, j'explique que quand on est adulte, on ne fugue pas, on déménage... » Avec l'extravagance que l'on connaît au personnage néo-brunswickois, on peut déjà imaginer que cet échange donnera droit à quelques fous rires.





9- L'ostentation de Jean-Pierre est sans limites

Le frère de Kim, riche homme d'affaires qui débarque toujours de son jet privé sans prévenir, campé par Eric Bernier, est lui aussi de retour dans la seconde saison, et son obsession de la richesse l'est tout autant. On peut imaginer que son obstination à voir des affaires partout ne fera pas bon ménage avec la nouvelle quête écologique de son beau-frère...





10- Encore une bonne dose de zoothérapie

Que serait l'histoire d'un vétérinaire sans un peu de temps d'écran pour des animaux-vedettes? Ariane Castellanos, qui interprète Danielle, nous confirme que l'on fera à nouveau la rencontre d'une distribution étoile, en termes d’attachantes petites bêtes. On nous souffle à l'oreille qu'elles seraient même ses collègues favoris 😉 Détails dans le vidéo ci-bas.





En attendant cette suite emballante, l'entièreté de la première saison de Temps de chien est disponible sur TOU.TV.