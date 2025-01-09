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Eric Bernier

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2012
Meilleure interprétation premier rôle masculin comédie
Tout sur moi
Prix Gémeaux
2011
Meilleure interprétation premier rôle masculin comédie
Tout sur moi
Prix Gémeaux
2008
Meilleure interprétation rôle de soutien masculin comédie
Les hauts et les bas de Sophie Paquin

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Thursday, January 9, 2025 2:45 PM
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