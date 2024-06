Kamikazes!

Kamizakes! multipliera les clins d’œil à la surconsommation, à l’égocentrisme, à nos façons de communiquer (ou pas), à la quête de la célébrité, à l’apologie du vide, etc. On ne peut plus le nier, la date d’expiration de l’humanité approche à une vitesse exponentielle. La bêtise humaine ne cesse de progresser; les gens se blessent ou meurent en prenant des égoportraits, on s’autodiagnostique sur internet, on se fie plus à notre montre intelligente qu’à notre intelligence, on modifie les photos d’école de nos enfants pour les rendre parfaites...