Après Like-moi, vous craquerez pour Kamikazes!

Dans les dernières années, Télé-Québec a frappé dans le mille avec des séries à sketchs comme Les appendices, Les Bobos et Like-Moi. Ce n'est donc pas surprenant que le diffuseur revienne à la charge cette saison avec une nouvelle proposition du genre, Kamikazes!, une nouveauté qui ne manque pas de mordant.

La formule reste essentiellement la même : une équipe de comédiennes et comédiens propose des sketchs sur différents sujets d'actualités (un peu comme au Bye Bye), n'hésitant pas à écorcher un peu tout le monde au passage. Des tables champêtres très populaires auprès des citadins en passant par le jeûne intermittent, la quête de célébrité des influenceurs, la surmédication (Ozempic devient Ozensus), les ingérences des pharmaceutiques et bien plus, Kamikazes! s'invite dans nos travers de société, tirant à gauche et à droite avec l'intention limpide de nous faire rire... ou de nous faire rire jaune.

Le résultat s'avère pour le moins intéressant et souvent hilarant, bien que l'intérêt des sketchs devient inévitablement variable, en fonction de nos vies respectives. Pendant le visionnement des trois premiers épisodes, nous avons ri aux éclats à plusieurs reprises. D'emblée, il est évident qu'une attention particulière a été portée aux textes, qui touchent la cible. C'est une équipe d'auteurs - Pascal Barriault, Sarah Dunlavey, Simon Lacroix, Marie-Hélène Lapierre, Simon Laroche, Erika Mathieu, Jean-François Nadeau, Louis-Philippe Rivard, avec Dominic Anctil comme producteur au contenu - qui a mis les bouchées doubles pour nous donner du contenu à la fois hilarant et pertinent. Après avoir ri à gorge déployée, il se pourrait que vous ayez envie de rebrasser quelques mauvaises habitudes...

Derrière la caméra, le réalisateur Pascal Barriault (« qui a un si beau cheveu! ») a visiblement fait le travail en double pour s'assurer d'avoir un résultat rythmé, pimpant, coloré et accrocheur à l'écran, du générique d'ouverture jusqu'au générique de fin. En outre, toute l'équipe n'a pas lésiné sur les décors, les costumes, les maquillages et plus encore. Vous rirez juste en voyant les différentes perruques qu'arborent les comédiens (👍 pour la coiffe blonde de la dame des ressources humaines jouée par Fabiola N. Aladin dans le 1er épisode)!

Évidemment, le talent de la distribution n'est pas à oublier dans le succès de l'ensemble. Devant la caméra, ceux-ci font des pieds et des mains pour nous faire rire, livrant la marchandise à tous les tournants. Si nous avons un coup de coeur renouvelé pour Éric Bernier et Steve Laplante, avec qui il est IMPOSSIBLE de garder son sérieux, nous avons craqué pour tous les membres de cette formidable distribution, qui apportent tous, chacun à sa manière, leur grain de sel dans l'engrenage de l'humour. Bravo à vous, Fabiola N. Aladin, Catherine Brunet, Irdens Exantus, Kathleen Fortin, Rachel Graton, Kevin Houle, Simon Lacroix et Joëlle Paré-Beaulieu.

Ce genre d'émission risque d'être fortement populaire sur les réseaux sociaux, où il sera facile de visionner et repartager des sketchs qui évoquent quelque chose pour nous. Vous verrez, ce sera le cas cet automne. Parions que nous aurons droit à quelques savoureuses saisons de cette nouvelle proposition réjouissante, que nous vous suggérons d'ajouter à votre marathon télévisuel de l'hiver.

Kamikazes! est à voir à compter de ce jeudi 21 h sur les ondes de Télé-Québec ou sur telequebec.tv.