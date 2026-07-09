Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Kathleen Fortin
Comédien
Suivi
Aime
Visionner les images de Kathleen Fortin
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (33)
Voir tout
Kamikazes!
2025 - Aujourd'hui
Comédien
En cours
Coeur vintage
2023 - Aujourd'hui
Comédien
Magalie
En cours
Une affaire criminelle 2023
2023 - Aujourd'hui
Comédien
Jacynthe Poupart (2023-)
En cours
Voir les films de Kathleen Fortin sur Cinoche.com
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
Le gouffre lumineux
: Une oeuvre très réaliste qui frappe droit au coeur
Thursday, July 9, 2026 12:40 PM
Télé
La conjointe d'Antoine Bertrand épate à
En direct de l'univers
Saturday, November 16, 2024 8:38 PM
Télé
Un encan morbide lance l'ultime saison de
Portrait-Robot
Thursday, August 15, 2024 12:30 PM
Télé
Cette comédienne bien connue fera son arrivée dans Toute la vie bientôt
Wednesday, February 2, 2022 10:13 AM
Télé
Voici le personnage qu'interprétera Kathleen Fortin dans L'Échappée
Friday, July 16, 2021 10:20 AM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c