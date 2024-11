La conjointe connue d'Antoine Bertrand épate à En direct de l'univers

Ce samedi, France Beaudoin accueillait sur son plateau le talentueux comédien Antoine Bertrand. Ce dernier, ne sachant guère à quoi s'attendre, n'a toutefois pas tarder à révéler la couleur de sa musicalité, énergique à souhait!

Comme on pouvait s'en douter, de nombreuses personnalités et amis chers au coeur d'Antoine, qui ont collaboré avec lui au fil des années, se sont présentés pour le surprendre. Se disant « fredonneur professionnel », celui qui chante à tout moment de la journée a vécu son lot d'émotions ce soir, en particulier quand sa conjointe, la comédienne Catherine-Anne Toupin, s'est présentée sur le plateau, toute vêtue de blanc. Celle-ci fut impériale en chantant « L'Hymne à l'amour », qui est, aux dires d'Antoine, « la plus belle chanson francophone du monde entier ». Il était absolument attendrissant de voir l'amour qui unit les deux tourtereaux, eux qui forment un couple depuis 2008, avec l'accompagnement au piano d'Yves Morin.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les téléspectateurs qui ont clamé la beauté du moment, tout en soulignant le talent de Catherine-Anne :

« Complètement malade WOW! Une pro dans tous les sens du mot 😍. Je suis toujours flabergasté de voir combien les artistes sont talentueux et courageux chanter une si grande chanson dans les yeux de ton amoureux à la télé 😳👏👏 »

« Wowwww quel interprétation, j'en ai eu des frissons, c'était magnifique....quel artiste au multiples talents c'est fou....BRAVO »

« Magnifique! Et l’accompagnement de Yves Morin, qui donne aux artistes toute la confiance qu’ils/elles méritent! Quelle belle soirée encore une fois. »

« Un très beau moment. Ils avaient les yeux brillants. Bravo Catherine eu as une voix magnifique ☺️ »





Peu avant, d'autres artistes ont eux aussi chanté leur appréciation pour Antoine, à commencer par Damien Robitaille sur « Just a Gigolo » et la très juste Kathleen Fortin, qui a quant à elle interprété « Mamy Blue », un titre qui rappelle à Antoine sa grand-mère Antoinette. En fait, à peine quelques minutes après le début de l'épisode, Antoine, sous le coup de l'émotion, s'est même exclamé : « Je vais faire une crise cardiaque! » Toujours aussi bon joueur, il fut un convive de prestige, teintant la soirée d'anecdotes savoureuses et de sublimes tonalités. Nous n'aurions su mieux occuper notre soirée!

Notons qu'il ne reste qu'un seul épisode d'En direct de l'univers avant de faire relâche jusqu'en janvier. Ce sera à ne pas manquer samedi prochain à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.