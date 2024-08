Un encan morbide lance l'ultime saison de Portrait-Robot

Club illico lance, ce jeudi 15 août, sa troisième et ultime saison du thriller policier Portrait-Robot de l'auteur André Gulluni, où l'on retrouve les membres de l'unité d'enquête interprétés par Rachel Graton, Sophie Lorain, Kathleen Fortin et Adrien Belugou. Un membre de l'équipe manque toutefois à l'appel.

Comme le laissait entendre la finale de la deuxième saison, Bernard "Molosse" Dupin, joué par Rémy Girard, a été fait prisonnier et se retrouve dans une bien fâcheuse position, au coeur d'un encan morbide, d'autant plus que le cerveau de ce crime semble être une membre à part entière de l'unité d'enquête. Si cela s'avère assez improbable, ce n'en est pas moins intrigant.

Plus précisément, dans cette saison, avec l’arrivée de son fils au Canada, Ève espérait enfin trouver un certain équilibre. Malheureusement, cette rencontre a tourné au désastre. William a déduit qu’Ève lui avait menti en se faisant passer pour sa marraine. Alors qu’elle tente de recoller les pots cassés, Ève découvre que son collègue Bernard a été enlevé. Ève, Anto et Élektra tentent de le retrouver pendant que Maryse est dans un avion, en route vers son unique chance de guérison. Chacun devra composer avec ses propres dilemmes tout en enquêtant sur une série de crimes tordus : le retour d’un tueur en série, le vol d’un bébé en pleine nuit, un meurtre sordide en lien avec des extrémistes sexuels et les assassinats médiatisés d’hommes toxiques.

À l'écriture, André Gulluni continue de nous proposer des univers glauques où il faut jouer avec l'élasticité de nos croyances pour adhérer. Ses deux premiers épisodes sont toutefois suffisamment accrocheurs pour nous donner envie de visionner cette dernière saison en totalité. Derrière la caméra, le talentueux réalisateur Alexis Durand-Brault semble s'amuser plus que jamais dans une atmosphère sombre, plaçant sa comédienne Rachel Graton (toujours aussi excellente dans la peau de cette portraitiste troublée) dans des positions spectaculaires pour fouiller dans la tête des victimes. En ce sens, les deux premiers épisodes épatent, alors que le réalisateur fait du style.

Devant la caméra, on ne peut douter du talent de la distribution, qui continue de mener à bien, avec aplomb, les enquêtes proposées. La comédienne Kathleen Fortin hérite en ce sens d'une partition un peu plus ambigüe cette saison, alors qu'elle doit jouer sur deux tableaux, les bons et les méchants. Elle s'en tire haut la main.

Pendant cette ultime saison, Antoine DesRochers, Rose-Marie Perreault, François Chénier, Julie Ringuette, Marie-Laurence Moreau, Maxime Denommée, Samantha Fins, Larissa Corriveau et Fred-Éric Salvail prêteront notamment leurs traits à de nouveaux personnages épisodiques.

Les deux premiers épisodes de l'ultime saison de Portrait-Robot sont maintenant disponibles sur Club illico. Chaque jeudi, deux épisodes supplémentaires seront ajoutés, pour un total de 10 heures d’enquêtes et de rebondissements inattendus offerts en exclusivité aux abonnés de Club illico.