Sophie Lorain

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Oeuvres (31)Voir tout
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Mr Big
2025 - Aujourd'hui
Productrice,Productrice exécutive,Conseillère à la scénarisation,Autrice
En cours
Projet Innocence
2024
Productrice exécutive,Comédienne
Gabrielle Girard
Mégantic
2023
Productrice,Productrice exécutive
Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2019
Meilleur premier rôle féminin : série dramatique
Plan B II
Prix Gémeaux
2015
Meilleur premier rôle féminin : série dramatique annuelle
Au secours de Béatrice
Gala MetroStar
2004
Rôle féminin télésérie québécoise
Fortier