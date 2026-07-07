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Sophie Lorain

ComédienneRéalisatriceProductrice
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Pour une fois avec Marie-Louise Arsenault
Sophie Lorain
Sophie Lorain
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Aperçu

Oeuvres (31)

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Voir les films de Sophie Lorain sur Cinoche.com

Prix et distinctions

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Prix Gémeaux
2019
Meilleur premier rôle féminin : série dramatique
Plan B II
Prix Gémeaux
2015
Meilleur premier rôle féminin : série dramatique annuelle
Au secours de Béatrice
Gala MetroStar
2004
Rôle féminin télésérie québécoise
Fortier

Dans l'actualité

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Image de l'article Sophie Lorain parle de sa relation amoureuse avec une personnalité connue
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Sophie Lorain parle de sa relation amoureuse avec une personnalité connue

Tuesday, July 7, 2026 8:00 AM
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Visionnement de presse de Désobéir : Le choix de Chantale Daigle
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Vous pourrez bientôt voir le fils de Sophie Lorain aux côtés de sa mère dans cette populaire série

Sunday, September 17, 2023 10:00 AM
Lancement de Crave en français au Québec
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Voici le prochain projet du duo derrière Mégantic et Désobéir : Le choix de Chantale Daigle

Wednesday, May 31, 2023 4:10 PM
Visionnement de presse de Désobéir : Le choix de Chantale Daigle
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Denise Filiatrault lance des fleurs à sa fille Sophie Lorain

Tuesday, April 18, 2023 9:00 AM
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