Vous pourrez bientôt voir le fils de Sophie Lorain aux côtés de sa mère dans cette populaire série

La deuxième saison de Portrait-robot est présentement diffusée les mardis soirs à 21 h sur les ondes de TVA.

En plus de produire la série, Sophie Lorain y joue l'une des protagonistes, aux côtés de Rachel Graton, Rémy Girard et Adrien Belugou.

Dans quelques semaines (dans les épisodes 8, 9 et 10), on pourra voir dans la série le fils de l'actrice et productrice, Mathieu Lorain Dignard (photo ici).

Il y joue un personnage secondaire, Marc Brisson, qu'on ne voit pas fréquemment à l'image, mais qui a une importance clé dans le développement de la dernière enquête de la saison.

Mathieu Lorain Dignard roule sa bosse dans le milieu artistique depuis une dizaine d'années. Il est diplômé du conservatoire d’arts dramatiques de New York et de l’École Nationale de l’Humour.

On a pu le voir notamment au petit écran dans Yamaska, Au secours de Béatrice et Un lien familial. Il a aussi joué pour sa grand-mère, Denise Filiatrault, dans les saisons 2 et 3 du Petit Monde de Laura Cadieux.

Ce n'est certainement pas la dernière fois qu'on le voit dans nos écrans!