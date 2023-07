Minuit, une soirée magnifique de début d’été. Un petit camp au bord d’un lac tout près de Granby. Trois grands chums, les meilleurs amis du monde, sont sur le point de terminer leur année scolaire au cégep. En une seule nuit, tout bascule. Ce qui devait être une fête de fin d’année scolaire tourne au drame. Un terrible accident va détourner pour toujours l‘avenir de Lambert Harrison, Olivier Brabant et Théo et Geoffroy Carpentier et de tout leur entourage. La vie de ces familles granbyennes plonge instantanément dans le noir. Leur destin est détourné à tout jamais...