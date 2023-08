Série consacrée à chacun des principaux personnages de C’t’à ton tour Laura Cadieux (le film). Chaque heure nous permettra de pénétrer plus à fond dans l’univers de l’une de ces attachantes femmes et d’y retrouver leurs préoccupations, leurs problèmes, leurs petites joies et leurs grands bonheurs. D'après l'oeuvre de Michel Tremblay.