Portrait-robot

Dans un angle encore jamais vu au Québec, celui d’une portraitiste judiciaire et de ses fascinantes méthodes de déduction, la série propose une direction artistique qui permet de comprendre comment il est possible de construire des portraits-robots d’agresseurs. Dans cette fiction, Portraitiste judiciaire, Ève voyage dans la tête des victimes en les encourageant à revivre des événements troublants tout en utilisant leurs cinq sens. Avec beaucoup d’instinct et d’empathie, elle met en place les morceaux du casse-tête qui forment, peu à peu, le visage du suspect. En plus d’utiliser ses talents pour créer des portraits-robots, Ève aura aussi un rôle d’enquêteuse informelle au sein de l’équipe... car elle a aussi le don de «lire» les gens. Langage non verbal, mensonge, lapsus, etc., Ève est en mesure de relever les détails que d'autres ne notent pas, telle une artiste qui voit dans une œuvre ce qui échappe au commun des mortels. Le retour de son ex à Montréal l'obligera aussi à rouvrir un cold case bien personnel: celui de la disparition de son fils William, alors âgé de six mois. Depuis cinq ans, Ève compose en secret le visage que son fils pourrait avoir aujourd’hui dans l'espoir de le retrouver un jour...