Vos séries de TVA en images : Semaine du 7 février

Cette semaine dans L'échappée, Olivier est bien chez Richard et celui-ci craint de lui avouer la vérité et ainsi mettre en péril l'accord de cohabitation qu'ils ont. Keven refuse de prendre des médicaments, sous prétexte qu'il ne se croit pas malade du tout. Maya et Gisèle font un lien entre l'explosion et un dossier sur lequel elles travaillent. Avec Théo qui est loin de coopérer, Félix se rend compte qu'il aura du pain sur la planche juste avec lui.

Dans Alertes, le passé de Dominic le rattrape, ce n'est pas sans le contrarier. Il évite le sujet avec Pénélope qui désire simplement l'aider. Il est fort probable que les victimes du charnier aient toutes un lien en commun. Et avec ce que le petit Caleb confie aux policiers, ceux-ci réussissent à identifier le profil du suspect recherché.

Dans Les bracelets rouges, la gang trouve une tactique afin de communiquer avec Flavie qui a été mise en isolement strict par son médecin. Est-ce que l'avenir des bracelets rouges est en péril, avec l'altercation qui survient entre Justin et Félix? C'est ce qu'on verra...

Les moments parfaits, Alex insiste pour enfin rencontrer Pierre Renaud, Catherine n'est pas très à l'aise dans cette situation. Question de changer les idées de ses fils, George les invite pour une petite partie de golf. Tristan en a assez des cachotteries, il demande à Chuck toute la vérité. Chuck vide son sac qui est pas mal rempli!

C'est la Saint-Valentin et tout le monde propose à Cindy et Léo de prendre du temps en couple, sans le bébé. Pour les aider, Ariane, la fille de Karine, gardera le petit Paul. Elle viendra s'occuper du poupon en compagnie de son nouveau chum. Comment les nouveaux parents passeront-ils cette soirée des amoureux?

Toujours à la recherche d'indices, l'Unité des enquêtes fait tout en son pouvoir pour trouver qui a tué Vicky. En plus de l'entourage de la victime qui est interrogé, Bernard, par sa présence le soir du meurtre, aidera l'équipe à faire avancer les choses dans un Portrait-robot.

Voyez les images de la semaine ci-dessous.