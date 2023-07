Malgré leur maladie et leur cadre de vie, six jeunes de 9 à 17 ans souhaitent construire un quotidien identique à celui de n’importe quel enfant de leur âge. L’action se déroule à l’Hôpital de la Rive, situé en plein coeur des Laurentides. Son département de pédiatrie compte une vingtaine de lits, où logent Justin, Félix, Flavie, Kim, Kevin et Lou. Premiers émois amoureux, trahisons, rechutes et guérisons, ils feront face à des épreuves qui changeront leur vie. Nommé «Les bracelets rouges», en référence aux bracelets glissés à leur poignet avant une opération afin de leur donner du courage, le groupe est encadré par un personnel soignant qui tente de garder la tête froide. Entourés de leurs parents, impuissants et confrontés à leur maladie, les jeunes sont bien décidés à vivre à fond, à ne pas se laisser abattre même s’ils sont à l’hôpital. D'après l'oeuvre d'Albert Espinosa.