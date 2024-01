La série Les bracelets rouges en a touché plus d'un, tant par sa distribution talentueuse, que par ses histoires, parfois attachantes, d'autres, frustrantes, mais toujours touchantes. Mais ce qui frappe le plus, c'est d'être confronté à l'injustice de la maladie infantile et à la détresse poignante chez des jeunes qui devraient avoir la vie devant eux. Parce que, derrière la fiction, il s'agit pour d'autres enfants, d'un scénario bien réel. Si, comme nous, vous avez versé beaucoup de larmes à l'écoute de ce rendez-vous hebdomadaire et êtes déçus de devoir lui dire au revoir en 2024, vous vous réjouirez d'apprendre l'arrivée de ce contenu bonus, proposé par QUB et TVA.

Récemment, le tout premier épisode d'un balado qui se veut prolonger l'expérience Bracelets rouges a fait son apparition sur la toile. Le nom du projet est Capitaine Soleil et il se trouve gratuitement sur la plateforme de QUB radio. Le comédien Anthony Therrien, qui interprète Félix dans la populaire émission, se glisse cette fois dans la peau d'un animateur et sera accompagné chaque fois de l'un de ses pairs de la série pour co-piloter la discussion. Ensemble, ils font vivre les personnages de l'émission en s'intéressant au vécu de différents jeunes de la fiction. Ils reçoivent des invités et experts du domaine médical pour se pencher sur la question et soulèvent des sujets importants, comme l'anxiété, le choc post-traumatique, les accidents graves, le deuil, etc.

Dans ce premier segment, Anthony est accompagné de Margot Blondin (elle joue Margot). Ils reçoivent Florence Breton, une jeune femme qui a reçu un diagnostic de cancer de la glande thyroïde et est en rémission depuis 3 ans. S'ajoutent à la discussion, les professionnelles Josée Dubois, prothésiste à Sainte-Justine, et Annie Simoneau, ergothérapeute spécialisée en oncologie, pour échanger sur la réalité de vivre avec la maladie au quotidien. L'animateur débute en citant son personnage Félix « L'hôpital, c'est l'endroit où il se fait le plus de promesses, on se dit : "Si je survis, je vais grimper le Kilimandjaro, je ne vais plus jamais mentir et je vais devenir végane." On fait ces promesses-là pour croire en l'avanir, pour se protéger ou pour rassurer quelqu'un. Mais des fois, nos promesses deviennent lourdes à porter. Surtout celles faites aux autres ». La conversation en découle tout naturellement, alors qu'il demande aux intéressés comment cette phrase résonne en eux. Un épisode à écouter!

Peut-être que l'un des cas des Bracelets rouges a déclenché en vous une curiosité face à une situation de santé? Ou encore, vous avez adoré l'un des comédiens (oui, nous aussi!) et vous aimeriez l'entendre parler de son expérience ? Enfin, vous avez possiblement écouté la série en famille et peinez à aborder certains enjeux avec vos jeunes. Dans tous les cas, écouter Capitaine soleil est aussi une bonne façon de vulgariser de l'information et mieux comprendre les réactions chez les enfants et leurs proches.

L'animateur rappelle aussi en début d'émission que la série s'adresse tout autant aux personnes atteintes d'une maladie et qu'il s'agit d'un espace de discussion bienveillant. Les épisodes du balado sont d'une durée d'environ 45 minutes et seront diffusés chaque deux semaines. La série poursuit sa diffusion les mardis à 20 h.