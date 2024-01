Parmi les séries qui termineront leur diffusion en 2024, on retrouve tristement Les bracelets rouges, cette incursion bouleversante dans le quotidien de jeunes malades, écrite par Stéphanie Perreault et Michel Brouillette, un couple dans la vraie vie. Au fil des saisons, les téléspectateurs se sont attachés aux personnages, tous plus attendrissants les uns que les autres, craignant pour leur avenir à chaque tournant. Les saisons précédentes n'ont pas été exemptes de moments bouleversants.

D'ailleurs, la deuxième saison se terminait sur une scène crève-coeur, alors que Flavie (Audrey Roger) perdait la vie, des suites de son combat contre l'anorexie. Pendant ce temps, Justin et Félix subissaient une énième intervention, espérant mettre fin à cette maladie qui les ronge. Les chances de s'en sortir, à ce point, étaient rendues très minces.

Nous avons pu nous entretenir avec les deux auteurs de la série, qui ont bien voulu nous donner des détails sur la suite des choses. Préparez vos mouchoirs, les émotions seront encore au rendez-vous!

« On reprend la saison 2 semaines après la dernière », explique d'emblée Stéphanie Perreault. « Flavie est décédée. Les deux gars ont eu leur opération, Félix et Justin. Ils ont survécu à l'opération, mais disons qu'ils sont très mal en point. Ils sont aux soins intensifs et leur destin est incertain. Quand on commence la saison, Félix n'est toujours pas réveillé, il est dans le coma et on ne comprend pas pourquoi il ne se réveille pas. » Nous pouvons d'ores et déjà vous dire que vous saurez, dans le premier épisode de la troisième saison, le sort réservé à Félix (Anthony Therrien).

Quant à Justin (Antoine Desrochers), il vivra des moments très difficiles à la suite du décès de son amoureuse : « Son entourage va avoir essayé de le protéger et ça aura finalement fait l'effet contraire. Il va avoir à surmonter cette grande perte-là, survenue pendant que lui avait son opération. Il va vraiment se sentir coupable et il va avoir vraiment besoin des bracelets rouges pour le supporter. C'est une saison où ils vont se retrouver bien vite et se supporter dans les 12 épisodes. On retrouve vraiment la gang dans cette saison-là », indique Stéphanie Perreault.

C'est dans ce contexte que plusieurs nouveaux personnages feront leur arrivée, comme nous vous les présentions ici. Vous pouvez en voir plusieurs dans la galerie suivante. (Le texte se poursuit plus bas.)