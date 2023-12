Découvrez la bande-annonce bouleversante de l'ultime saison des Bracelets rouges

Dès le mois de janvier prochain, vous pourrez plonger dans la troisième et ultime saison des Bracelets rouges, une série qui a pris tout le monde par le coeur, récoltant au passage des critiques positives assez unanimes. Pour cette troisième saison, les auteurs Stéphanie Perreault et Michel Brouillette nous préparent certainement une aventure émotive, qui nous fera vivre la maladie avec émotion, lumière et résilience.

On se souviendra que la deuxième saison s'est conclue par le décès d'une des membres des bracelets rouges, Flavie Granger, interprétée par Audrey Roger. La jeune femme combattait une grave anorexie, mais éprouvait beaucoup de difficultés à surmonter cette épreuve. Dans la finale, son pauvre corps affaibli n'a pas tenu le coup. Évidemment, on se doute que cette épreuve sera majeure dans la suite pour son amoureux, Justin Bolduc, joué par Antoine L'Écuyer, lui aussi très malade.

Pendant ce temps, Félix Tremblay (Anthony Therrien) passait sous le bistouri pour combattre son cancer, affrontant malheureusement des chances de survie très faibles. On constate, dans la bande-annonce ci-dessous, que ce personnage n'est pas tiré d'affaire. Se réveillera-t-il après son opération?

Le comédien nous disait ceci récemment : « Je ne peux pas trop m'avancer, mais évidemment qu'un événement comme celui qui se passe à la fin de la saison 2 va créer beaucoup de difficultés pour mon personnage. » C'est naturellement tout ce qu'il pouvait nous dire à ce sujet, ne voulant pas briser le secret qui le concerne.

Par ailleurs, dans la bande-annonce, vous pouvez faire la rencontre de plusieurs nouveaux personnages de la série.

Vous ferez d'abord connaissance avec les personnages fougueux joués par deux frères dans la vraie vie, Sam-Éloi et Tom-Éliot Girard. On en discutait avec l'un des principaux intéressés ici. Tom-Éloi nous disait notamment ceci : « Nos personnages ont une super belle histoire. On commence à un point et hop, on va les découvrir sous d’autres facettes. Ça va faire parler, ça, c’est sûr ».

Thomas Delorme, le fils de Julie Perreault et Sébastien Delorme, se joint aussi à la distribution. On le découvre ces jours-ci dans STAT.

Découvrez tous les détails sur les nouveaux personnages de cette ultime saison ici.

Par ailleurs, sachez qu'une amourette attend le personnage de Kevin, coup de coeur des téléspectatrices et téléspectateurs joué par l'excellent Étienne Galloy. Il abordait la suite pour son personnage dans une entrevue que vous pouvez lire ici. On constate avec les images ci-dessous que Kevin vivra des difficultés avec son grand-père vieillissant (Marcel Leboeuf) et avec des adolescents qui l'intimident gravement.

La série sera de retour en ondes le mardi 9 janvier prochain à 20 h. C'est à ne pas manquer!

Avez-vous aussi hâte que nous?