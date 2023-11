Ces deux (vrais) frères arrivent dans la saison 3 des Bracelets Rouges et ne laissent pas leur place

Oyez, oyez, la 3e et dernière saison de la dramatique, mais tout à fait attachante série Les bracelets rouges reviendra dès janvier sur les ondes de TVA.

La deuxième saison nous avait transportés avec émotion dans l’histoire des jeunes de 9 à 17 ans se retrouvant à l’Hôpital de la Rive. Si l’émission se déroule avec des adolescents, elle a su toucher le cœur des téléspectateurs de tous âges. Nous apprenions récemment la distribution de cette ultime saison, à laquelle quelques talents connus se sont joints.

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec le comédien, animateur et musicien Tom-Éliot Girard, qui se glissera dans la peau de Maxime Marcotte, 18 ans et plutôt casse-cou. Il se colle à la riche brochette d’acteurs principaux avec son frère, Sam-Éloi Girard, qui jouera… Le cadet de Maxime, Thomas, dont les cascades envoient à l’urgence.

Leurs personnages chambouleront l’ambiance, mais on risque de s’y attacher… « Quand les frères Marcotte débarquent, c’est le fun sur le plateau », nous explique Tom-Éliot. « Nos personnages ont une super belle histoire. On commence à un point et hop, on va les découvrir sous d’autres facettes. Ça va faire parler, ça, c’est sur ».

On manque un peu de manières. On débarque dans l’hôpital et je pense qu’ils n’étaient pas prêts à nous recevoir.

Évidemment, les scènes au département de la pédiatrie restent émouvantes. « Il y a de grosses scènes. C’est les bracelets, alors il faut s’attendre à de belles affaires. Du drame, oui, mais y’a beaucoup de beau aussi », nous assure le très posé artiste de 23 ans.

« C’est super loin de moi, mais c’est un beau défi de jeu. On a vraiment eu du fun. »

S’il peut être intimidant de décrocher un rôle récurrent à la troisième saison d’une série, le comédien nous explique que l’intégration fut toute naturelle. « J’avais déjà auditionné pour les bracelets, mon frère aussi. Donc on avait hâte de rentrer dans ce monde-là et l’intégration s’est bien passée. Nos personnages sont très "On débarque enweille, tassez-vous." Alors on a fait notre place, comme nos personnages. On a eu un bel espace pour créer et avoir du fun avec ces rôles-là. »

Nous sommes enthousiastes de voir l’ancien candidat de La Voix dans la poignante série. Êtes-vous aussi curieux que nous de découvrir la finale des Bracelets rouges ?

Ce sera à visionner dès janvier !