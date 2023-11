Ces comédiens s'ajoutent à la distribution de l'ultime saison des Bracelets rouges

C'est en janvier prochain que vous pourrez assister à la troisième et ultime saison de la série Les bracelets rouges. En effet, les auteurs Michel Brouillette et Stéphanie Perreault ont pris la décision de clore cette touchante histoire de résilience.

Pour clore cette chronique sur la maladie, de nous venus se joindront à la distribution déjà éclatante.

Les Bracelets rouges suit l'histoire de jeunes patients qui cohabitent et évoluent, à travers leur maladie respective, à l'Hôpital de la Rive. Les téléspectateurs seront ravis de revoir Margot (Margot Blondin), en rémission de son cancer, Félix (Anthony Therrien), toujours entre la vie et la mort après son opération, Kevin (Étienne Galloy), qui poursuit ses travaux communautaires à l'hôpital, Lou (Mylia Corbeil-Gauvreau), qui continue son cheminement personnel, et Justin (Antoine L’Écuyer), dévasté par la mort de Flavie (Audrey Roger) et qui n'arrive pas à prendre du mieux.

Dans ce dernier volet, nous découvrirons aussi Sara (Laurence Barrette), qui souffre d'importants maux de ventre, Simone (Jade Charbonneau), la soeur de Sara, qui trouve refuge dans la consommation de drogue, Thomas (Sam-Éloi Girard), que ses cascades envoient encore une fois à l'urgence, son frère Zachary (Jayden Boyd), qui filme tous leurs « exploits » à la Jackass, et leur frère aîné, Maxime (Tom-Éliot Girard), casse-cou également, ainsi que Joey (Thomas Delorme), un jeune sauveteur, hospitalisé en psychiatrie en raison d'un grave traumatisme.

Voyez-les en images ci-dessous.